«Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной



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Артистка отметила, что мужчины, которым нравятся трансгендеры - просто любители экзотики

Певица-трансгендер Зианджа, а когда-то известный выпускник «Фабрики звезд» Борис Апрель, поделилась историями о своем долгом пребывании за пределами Украины и первых отношениях с мужчиной.

Об этом она рассказала в программе «Зе Интервьюер».

Как оказалось, первые отношения Зианджи с мужчиной произошли в Китае, куда она убежала в поисках денег и творческой свободы.

«Я зашла в МакДональдс за бургером и за шейком, и мы просто там познакомились. Я выглядела как мокрая собака - с утра проснулась, без макияжа и всего подобного. Там я себя уже отпустила полностью, ходила как есть, была собой», - рассказала Зианджа.

Также певица подчеркнула, что была не первая женщина в своего бойфренда-армянина из США

«У него уже были отношения с трансгендерами. Он был развит в этом. Это я была супер-неопытной», - призналась она.

Зианджа также объяснила, что мужчины, которые встречаются с трансгендерами, не является геями.

«Вот геям мужчинам нравятся геи-мужчины. Мужчины, которым нравятся девушки-трансгендеры - им просто нравятся экзотические девушки», - отметила певица.

По словам артистки, роман длился пять месяцев, а затем пара рассталась, потому что мужчине надо бело возвращаться в Лос-Анджелес.