  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной

    • Розсилка
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной

    Артистка отметила, что мужчины, которым нравятся трансгендеры - просто любители экзотики

    Певица-трансгендер Зианджа, а когда-то известный выпускник «Фабрики звезд» Борис Апрель, поделилась историями о своем долгом пребывании за пределами Украины и первых отношениях с мужчиной.

    Об этом она рассказала в программе «Зе Интервьюер».

    Как оказалось, первые отношения Зианджи с мужчиной произошли в Китае, куда она убежала в поисках денег и творческой свободы.

    «Я зашла в МакДональдс за бургером и за шейком, и мы просто там познакомились. Я выглядела как мокрая собака - с утра проснулась, без макияжа и всего подобного. Там я себя уже отпустила полностью, ходила как есть, была собой», - рассказала Зианджа.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной
    «Он был развит в этом»: Зианджа вспомнила о первых любовных отношениях с мужчиной

    Также певица подчеркнула, что была не первая женщина в своего бойфренда-армянина из США

    «У него уже были отношения с трансгендерами. Он был развит в этом. Это я была супер-неопытной», - призналась она.

    Зианджа также объяснила, что мужчины, которые встречаются с трансгендерами, не является геями.

    «Вот геям мужчинам нравятся геи-мужчины. Мужчины, которым нравятся девушки-трансгендеры - им просто нравятся экзотические девушки», - отметила певица.

    По словам артистки, роман длился пять месяцев, а затем пара рассталась, потому что мужчине надо бело возвращаться в Лос-Анджелес.

    США знаменитости Украинская музыка самые сексуальные Зианджа певица шоу-бизнес ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ