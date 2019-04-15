Опубликован первый тизер второго сезона «Большой маленькой лжи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

К своим ролям во втором сезоне «Большой маленькой лжи» вернутся Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн, Зои Кравиц, Шейлин Вудли

К актёрскому составу присоединится Мерил Стрип, воплощающая образ матери персонажа Александра Скарсгарда. Продолжение начнёт выходить на канале HBO 9 июня.

Первый сезон — экранизация одноименного романа Лиан Мориарти. Изначально проект задумывался как мини-сериал, но после невероятного успеха у критиков и зрителей канал HBO начал разработку второго сезона, несмотря на закрытый финал. Сериал завоевал четыре «Золотых глобуса» и пять «Эмми».

Сюжет сосредоточен на пяти семьях, жувущих в небольшом американском городе, чьи дети ходят в один класс. Во время благотворительного бала в школе происходит убийство — первый сезон рассказывает о времени, которое предшествует этому событию.

Режиссёр Жан-Марк Валле отказался возвращаться к проекту, его место заняла Андреа Арнольд («Американская милашка»). Дэвид Э. Келли вновь стал сценаристом «Большой маленькой лжи».

Джерело: Киноафиша