Эдриан Броуди празднует день рождения: легендарному актеру исполняется 43

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Эдриан родился 14 апреля 1973 года в Нью-Йорке

Дебютировал на экране Эдриан еще в возрасте пятнадцати лет, снявшись в телевизионной драме Дэвида Де «Наконец дома».

Уже в следующем году Броуди сумел попасть в состав киноальманаха «Нью-йоркские истории», снятого в жанре комедийной мелодрамы. Этот фильм был примечателен тем, что над ним поработали Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Фрэнсис Форд Копплола, Миа Фэрроу, Ник Нолти, Розанна Аркетт, Джанкарло Джаннини и еще ряд других не менее известных мастеров своего дела.

В 1993 году молодой актер снялся в исторической драме «Царь горы», снятой Стивеном Содербергом.

Двумя годами позднее Броуди исполнил главную роль в драме «Милый Джерси», поставленной Эриком Броссом.

В том же году вышел и криминальный боевик «Пуля» - культовый фильм с Микки Рурком и рэпером Тупаком, где также засветился Броуди. Культовую картину снял популярный в те годы клипмейкер Джульен Темпл.

В 2001 году Эдриан снялся в экранизации романа Александра Дюма «Ожерелье королевы», снятой Чарльзом Шайером.

Годом позднее Роман Полански поставил фильм «Пианист», в котором Броуди довелось исполнить главную роль. «Пианист» получил ряд наград, в числе которых «Сезар», «Золотая пальмовая ветвь» и целых три «Оскара» (один из которых получил непосредственно Эдриан).

Следующая громкая роль актера была в драматическом хорроре М. Найт Шьямалана «Таинственный лес». Помимо неожиданной концовки фильм запомнился зрителям качественно подобранным актерским составом, в который вошли Хоакин Феникс, Сигурни Уивер, Брендан Глисон, Уильям Херт и другие.

В том же 2004 году на экраны вышел и фантастический детектив «Пиджак», снятый Джоном Мэйбери. В ролях, помимо Эдриана, отметились Кира Найтли, Дэниел Крейг и Крис Кристофферсон.

В 2008 году Эдриан снялся в драме Дарнеллы Мартин «Кадиллак Рекордс», рассказывающей о музыкальном бизнесе в Чикаго пятидесятых годов прошлого века, а также в триллере «Джалло» культового режиссера Дарио Ардженто.

В 2011 году Эдриан исполнил главную роль в драме «Учитель на замену», снятой режиссером «Американской истории X» Тони Кэем. Компанию актеру на съемочной площадке составили Люси Лью и Сами Гэйл.

В 2014 году вышел комедийный детектив «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона, основанный на рассказах Стефана Цвейга. В фильме была задействована целая плеяда именитых актеров: Рэйф Файнс, Джуд Лоу, Том Уилкинсон, Уиллем Дефо, Харви Кейтель, Джефф Голдблюм и другие.

Следом вышел мистический триллер «Отступление» Майкла Петрони.

Свободное от работы время актер любит провести дома, играя со своими собаками. В своем аккаунте в «Инстаграме» Броуди частенько выкладывает фото и короткие видеоролики, освещающие его жизнь за пределами съемочных площадок.