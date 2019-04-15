Обзор первой серии финального сезона «Игры престолов» и трейлер следующего эпизода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

В первом эпизоде восьмого сезона телесаги много здорового юмора и остроумных реплик

Ни одно событие в этом году не было таким ожидаемым, как премьера финального сезона «Игры престолов». Первый эпизод, как ему и положено по законам телевидения, получился вводным и великолепно справился с задачей обозначить текущие позиции героев и заложить фундамент для эпичного развития событий. Шокирующим сюжетным поворотом на этот раз стали…шутки. Много здорового юмора и остроумных реплик, которыми сценаристы словно прощупывают почву и спрашивают, готовы ли мы к тому аду, который обрушится на героев после прибытия последнего участника этой вечеринки – Короля Ночи.

Символом тех, кто рассчитывал на огонь и кровь с первой секунды восьмого сезона, можно считать Брана Старка, который явно потерял интерес к длительным беседам и отныне сразу переходит к делу, встречая Джона и Дейенерис примерно так: «Привет, у Короля Ночи есть дракон». Последовавший за этим совет в Винтерфелле напомнил, как минимум, о двух отлично прописанных героях: чудесной Лианне Мормонт, пристыдившей Джона за мгновенную реакцию на команду «преклони колено» от Дени, и не менее чудесной Сансе Старк – персонаже с одной из самых интересных линий развития. Когда Тирион упоминает армию, которую Серсея пообещала выслать на Север, Санса саркастично отмечает: «А я думала, вы умнейший человек из всех живущих» – и как же ярко это подчеркивает путь, пройденный ею от наивной девчонки до мудрого лидера.

Воссоединение Джона и Арьи тоже попало точно в цель: авторы смогли сделать его не приторно-трогательным, но искренним. Сноу помнит Арью совсем малышкой и не знаком с ее новой воинственной версией, для которой вопрос, пригодился ли ей подаренный Джоном меч, звучит страшно абсурдно. Арье в этой серии предстояло огромное количество долгожданных встреч, ни одна из которых не выглядела слишком «сладкой» – даже с Джендри, который пока больше никуда не поплывет, а будет готовить лучшее оружие для предстоящей битвы.

В это время вдали от Винтерфелла разворачивается линия Серсеи – единственного человека, готового встретить Короля Ночи с надменной улыбкой и бокалом вина. Расстраивает ее в этой суете только Эурон, который так и не привез обещанных слонов. Однако свою часть сделки с Грейджоем она выполняет, отдавшись ему и заставив зрителей снова сомневаться в беременности, о которой сообщила брату в прошлом сезоне. Тем временем происходят еще два важных для раскрытия персонажей события: Бронну поручают убийство Джейме и Тириона, что станет для него трудным выбором между верностью и жаждой наживы, а Теон наконец набирается смелости и освобождает из плена свою сестру, намереваясь прийти на помощь Северу.

Дени и Джон живут в своем маленьком счастливом мире, летают на драконах и все еще без ума друг от друга. Конечно, это не устраивает Сансу, которая понимает, почему Джон так легко доверил Матери драконов свой трон (спойлер: явно не потому, что ее правление жизненно необходимо Северу). Другим человеком, у которого есть повод сомневаться в чистоте и непорочности Дейенерис, становится Сэм Тарли, узнавший об участи своей семьи. Его реакция на смерть отца и брата от рук Дени разбивает сердце и тут же приводит к одному из важнейших моментов серии: Сэм рассказывает Джону о его истинном происхождении.

В лучших традициях «Игры престолов» накал возрастает даже к концу такой спокойной и не омраченной смертями серии. Пока Джон Сноу (теперь уже Эйгон Таргариен) пытается осознать, что вся его жизнь была ложью и он законный наследник Трона (а Дени – его родственница), в Черной Башне происходит самый пугающий момент эпизода. Король Ночи оставил страшное послание выжившим – прибитое к стене бездыханное тело Джона Амбера, внезапно открывшего глаза и издавшего леденящий душу крик по всем правилам хоррора.

В итоге сценаристы справились со своими задачами на все сто, оставив зрителей в еще большем предвкушении. Мы не стали ни шаг ближе к развязке, но наладили связь с любимыми героями и полностью прочувствовали их страхи, желания и потенциал, получив новую дозу напряжения, которое почти можно потрогать руками. Дело за малым: уместить в оставшиеся пять эпизодов все важные события, самую масштабную битву в истории телевидения, не упустить линию ни одного персонажа и угодить всем фанатам логичным, зрелищным и достойным финалом. Если кто и сможет справиться с такой ношей, то лишь создатели самой качественной и любимой зрителями экранизации века.

Джерело: Super