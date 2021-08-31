Орландо Блум чудом выжил после падения с третьего этажа (фото)

Артист выложил старый снимок

Британский актер Орландо Блум рассказал, что едва не умер в 1998 году после падения с третьего этажа. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист выложил старый снимок, на котором он едет на велосипеде. При этом на его спине можно увидеть бандаж.

«Это примерно 1998 год. И это я в бандаже где-то через три месяца после того, как упал с третьего этажа и сломал позвоночник, едва избежав смерти и паралича. С тех пор каждый день благодарю свое тело за то, что оно позволяет мне выходить за рамки моих возможностей и жить на грани (теперь безопаснее)», — написал Блум.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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