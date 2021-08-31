В TikTok появился официальный аккаунт группы ABBA

Культовая группа завела аккаунт в популярной соцсести

Группа ABBA опубликовала первый пост в соцсети TikTok с песней Dancing Queen

Шведская поп-группа ABBA завела аккаунт в социальной сети TikTok. На это обратило внимание издание Billboard.

Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. На данный момент видео набрало более 2,6 миллиона просмотров.

Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage. «Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид», — говорится в сообщении. На данный момент на аккаунт группы подписаны более 239 тысяч пользователей.

Ранее рок-звезды рассказали о своих самых нелюбимых песнях.

Так, фронтмен Radiohead Том Йорк признавался в жуткой усталости от хита Creep и даже отказался исполнять его на концерте в Монреале. Гитарист Джонни Гринвуд жаловался, что на выступлениях фанаты уходили после этого трека.

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