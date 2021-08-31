В TikTok появился официальный аккаунт группы ABBA
Культовая группа завела аккаунт в популярной соцсести
Группа ABBA опубликовала первый пост в соцсети TikTok с песней Dancing Queen
Шведская поп-группа ABBA завела аккаунт в социальной сети TikTok. На это обратило внимание издание Billboard.
Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. На данный момент видео набрало более 2,6 миллиона просмотров.
@abba
ABBA now on TikTok. Join us! #abbaDancing Queen - ABBA
Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage. «Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид», — говорится в сообщении. На данный момент на аккаунт группы подписаны более 239 тысяч пользователей.
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