Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)

Актриса также была там скаутом в детстве

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая), которая недавно прилетела в Украину, посетила киевское отделение скаутской организации «Пласт». Звезда сделала несколько снимков со встречи.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте.

Для встречи звезда Голливуда выбрала бежевую рубашку с вышивкой в этническом стиле и черную юбку-карандаш. Свои волосы она заплела в косу, которую уложила вокруг головы. В завершении образа Винник сделала эффектный макияж с акцентом на губы.

Ранее звезда «Викингов» прогулялась улицами Киев и показала своих предков.

«Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.