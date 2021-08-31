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    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)

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    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник - Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник
    instagram.com/katherynwinnick/

    Актриса также была там скаутом в детстве

    Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая), которая недавно прилетела в Украину, посетила киевское отделение скаутской организации «Пласт». Звезда сделала несколько снимков со встречи.

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте.

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    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)
    instagram.com/katherynwinnick/

    Для встречи звезда Голливуда выбрала бежевую рубашку с вышивкой в этническом стиле и черную юбку-карандаш. Свои волосы она заплела в косу, которую уложила вокруг головы. В завершении образа Винник сделала эффектный макияж с акцентом на губы.

    Ранее звезда «Викингов» прогулялась улицами Киев и показала своих предков.

    «Моя Родина – Украина», – подписала в Instagram кадры знаменитость.

    Также Кэтрин Винник посетила музей под открытым небом в селе Пирогово. А позже, она поделилась архивными снимками своих предков из Украины.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Лагерта из «Викингов» посетила киевский «Пласт» (фото)