Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)



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Леди Гага

37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября

Полгода назад популярная пеивца леди Гага рассталась с женихом Кристианом Карино. На днях, вездесущие папарацци заметили звезду на свидании со звукорежиссером Дэниелом Хортоном. Пара целовалась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, не обращая внимания на любопытные взгляды.

По данным People, 37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября, а также ведет собственный бизнес. Ранее Хортон работал с Джастином Тимберлейком, Бруно Марсом и другими видными артистами и был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.