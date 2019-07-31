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    Шоу-биз

    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)

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    Леди Гага - Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)
    Леди Гага

    37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября

    Полгода назад популярная пеивца леди Гага рассталась с женихом Кристианом Карино. На днях, вездесущие папарацци заметили звезду на свидании со звукорежиссером Дэниелом Хортоном. Пара целовалась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, не обращая внимания на любопытные взгляды.

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    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)
    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)
    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)
    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)
    Папарацци застали Леди Гагу за поцелуями с новым бойфрендом (фото)

    По данным People, 37-летний Дэн работает на Гагу с прошлого ноября, а также ведет собственный бизнес. Ранее Хортон работал с Джастином Тимберлейком, Бруно Марсом и другими видными артистами и был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.

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