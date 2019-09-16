Песня украинской группы стала саундтреком сериала «Беверли-Хиллз, 90210»



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Фото: instagram.com/cape_cod/

Впервые молодежный сериал «Беверли Хиллз, 90210» вышел на телеэкраны в 1990 году

В минувшую пятницу состоялась премьера заключительной серии перезапущення культового сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». В одном из эпизодов прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod.

Она была записана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом и вошла на альбом Echoes, который мы назвали одним из лучших украинских альбомов 2018.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod) 15 Сен 2019 в 11:03 PDT

«Для меня, как и для большинства тинейджеров 90-х, сериал «Беверли-Хиллс» был тем, что для следующих поколений стали Skins и «Эйфория». Чем-то близким и родным, что герои сериала были твоими лучшими друзьями. Бесчисленное количество атрибутики в виде дневников, рюкзаков, пеналов и наклеек. Одним словом - было все. Поэтому, когда телеканал Fох и продюсеры сериала взяли мой трек Sunsay - это было истинное счастье. Внутренняя детская радость для взрослого», - комментирует исполнитель.

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Джерело: СЛУХ