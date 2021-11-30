  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Полякова показала редкие фото с мужем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оля Полякова вместе с мужем и детьми - Полякова показала редкие фото с мужем
    Оля Полякова вместе с мужем и детьми
    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка порадовала поклонников яркими фото

    Популярная украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала фото с семейного отдыха на Мальдивах.

    «Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и кошелек!» – написала она.

    На фото певица запечатлена с мужем Вадимом и их дочерьми Марией и Алисой.

    «Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет», «Мы оба», «Ну наконец-то уже и муж на фото появился, потому что думала, дома на хозяйстве оставили», – комментируют фото пользователи сети.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Полякова показала редкие фото с мужем
    Полякова показала редкие фото с мужем
    Полякова показала редкие фото с мужем
    Полякова показала редкие фото с мужем
    instagram.com/polyakovamusic/

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

    Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

    Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

    «Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

    Читайте также: Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)
    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Полякова показала редкие фото с мужем