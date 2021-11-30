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    Лучшие песни 2021 года. Британские журналисты составили рейтинг

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    Лучшие песни 2021 года. Британские журналисты составили рейтинг

    В список вошли 20 песен

    Британский таблоид представил свое видение абсолютных хитов 2021 года. В рейтинг вошли песни в разных стилях, начиная с Montero рэпера Lil Nas X и заканчивая творчеством инди-группы Wet Leg с песней Chaise Longue. Места исполнителей в топе распределил 31 музыкальный эксперт The Guardian.

    Рейтинг лучших песен 2021 года:

    1. Self Esteem — I Do This All The Time

    2. Wet Leg — Chaise Longue

    3. Sharon Van Etten and Angel Olsen — Like I Used To

    4. Caroline Polachek — Bunny Is A Rider

    5. Muna — Silk Chiffon ft. Phoebe Bridgers

    6. Olivia Rodrigo — Good 4 u

    7. Billie Eilish — Your Power

    8. The Weather Station — Tried To Tell You

    9. Little Simz — Introvert

    10. Anz — You Could Be

    11. BTS — Butter

    12. Japanese Breakfast — Be Sweet

    13. Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name)

    14. Cassandra Jenkins — Hard Drive

    15. Parris — Skater’s World

    16. Wolf Alice — How Can I Make It Ok?

    17. Pearl Charles — Only For Tonight

    18. Abba — Don’t Shut Me Down

    19. Silk Sonic — Leave The Door Open

    20. The Weeknd — Take My Breath.

    Недавно голливудский актер Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

    «К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.

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    Теги: знаменитости музыка
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    Лучшие песни 2021 года. Британские журналисты составили рейтинг