Лучшие песни 2021 года. Британские журналисты составили рейтинг
В список вошли 20 песен
Британский таблоид представил свое видение абсолютных хитов 2021 года. В рейтинг вошли песни в разных стилях, начиная с Montero рэпера Lil Nas X и заканчивая творчеством инди-группы Wet Leg с песней Chaise Longue. Места исполнителей в топе распределил 31 музыкальный эксперт The Guardian.
Рейтинг лучших песен 2021 года:
1. Self Esteem — I Do This All The Time
2. Wet Leg — Chaise Longue
3. Sharon Van Etten and Angel Olsen — Like I Used To
4. Caroline Polachek — Bunny Is A Rider
5. Muna — Silk Chiffon ft. Phoebe Bridgers
6. Olivia Rodrigo — Good 4 u
7. Billie Eilish — Your Power
8. The Weather Station — Tried To Tell You
9. Little Simz — Introvert
10. Anz — You Could Be
11. BTS — Butter
12. Japanese Breakfast — Be Sweet
13. Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name)
14. Cassandra Jenkins — Hard Drive
15. Parris — Skater’s World
16. Wolf Alice — How Can I Make It Ok?
17. Pearl Charles — Only For Tonight
18. Abba — Don’t Shut Me Down
19. Silk Sonic — Leave The Door Open
20. The Weeknd — Take My Breath.
Недавно голливудский актер Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.
«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.