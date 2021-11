Лучшие песни 2021 года. Британские журналисты составили рейтинг

В список вошли 20 песен

Британский таблоид представил свое видение абсолютных хитов 2021 года. В рейтинг вошли песни в разных стилях, начиная с Montero рэпера Lil Nas X и заканчивая творчеством инди-группы Wet Leg с песней Chaise Longue. Места исполнителей в топе распределил 31 музыкальный эксперт The Guardian.

Рейтинг лучших песен 2021 года:

1. Self Esteem — I Do This All The Time

2. Wet Leg — Chaise Longue

3. Sharon Van Etten and Angel Olsen — Like I Used To

4. Caroline Polachek — Bunny Is A Rider

5. Muna — Silk Chiffon ft. Phoebe Bridgers

6. Olivia Rodrigo — Good 4 u

7. Billie Eilish — Your Power

8. The Weather Station — Tried To Tell You

9. Little Simz — Introvert

10. Anz — You Could Be

11. BTS — Butter

12. Japanese Breakfast — Be Sweet

13. Lil Nas X — Montero (Call Me By Your Name)

14. Cassandra Jenkins — Hard Drive

15. Parris — Skater’s World

16. Wolf Alice — How Can I Make It Ok?

17. Pearl Charles — Only For Tonight

18. Abba — Don’t Shut Me Down

19. Silk Sonic — Leave The Door Open

20. The Weeknd — Take My Breath.

Недавно голливудский актер Уилл Смит признался, что раньше его тошнило после оргазмов.

«К этому времени у меня был лишь один сексуальный партнер, кроме Мелани. Но в течение следующих месяцев я вошел в режим гетто-гиены. У меня был секс с таким количеством девушек и это настолько противоречило моей сути, что у меня выработалось психосоматическая реакция на оргазм. Меня в буквальном смысле тошнило и даже пару раз вырвало», — пишет Смит.