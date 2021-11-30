Дорофеева в облегающем платье заворожила фанатов длинными ножками (фото)

Артистка порадовала новыми фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором позирует за кулисами шоу «Танцы со звездами» в синих туфлях и в черном облегающем платье с открытыми плечами и высоким разрезом.

«Я очень жду новый сезон "Голосу країни"! 11-й запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сережа Лазановский стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений», – подписала снимок 31-летняя певица.

instagram.com/nadyadorofeeva/

Она добавила, что будет рада видеть в своей команде «смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, ребят, которые хотят менять мир к лучшему».

Ранее Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

«Ничего святого», – написала она.