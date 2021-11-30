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    Дорофеева в облегающем платье заворожила фанатов длинными ножками (фото)

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    Певица Надя Дорофеева - Дорофеева в облегающем платье заворожила фанатов длинными ножками (фото)
    Певица Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Артистка порадовала новыми фото

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором позирует за кулисами шоу «Танцы со звездами» в синих туфлях и в черном облегающем платье с открытыми плечами и высоким разрезом.

    «Я очень жду новый сезон "Голосу країни"! 11-й запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сережа Лазановский стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений», – подписала снимок 31-летняя певица.

    instagram.com/nadyadorofeeva/
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Она добавила, что будет рада видеть в своей команде «смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, ребят, которые хотят менять мир к лучшему».

    Ранее Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

    «Ничего святого», – написала она.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева шоу-бизнес
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    Дорофеева в облегающем платье заворожила фанатов длинными ножками (фото)