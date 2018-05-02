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    Потап и группа Mozgi показали «Влажный пляжный движ»

    Звездный тренер вокального шоу «Голос країни» знает толк в пляжных вечеринках
    Группа Mozgi презентовала новый музыкальный трек, который с легкостью может стать саундтреком всех летних вечеринок. Зажигательные ритмы, горячий вокал, море жарких танцев и красивых женских тел - все это в новом треке «Влажный Пляжный Движ»! «Здесь не нужны слова - все говорят взгляды и звуки. Наша музыка действует как
    • Сьогодні, 13:49
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     Uруппа Mozgi 

    Звездный тренер вокального шоу «Голос країни» знает толк в пляжных вечеринках

    Группа Mozgi презентовала новый музыкальный трек, который с легкостью может стать саундтреком всех летних вечеринок.

    Зажигательные ритмы, горячий вокал, море жарких танцев и красивых женских тел - все это в новом треке «Влажный Пляжный Движ»!

    «Здесь не нужны слова - все говорят взгляды и звуки. Наша музыка действует как наркота. Это вечеринка Mozgi,  и они раздают «жизи» под ритмы трэпа и мумбатона!», - так описывают свою новою песню участники группы.

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