Потап и группа Mozgi показали «Влажный пляжный движ»

Звездный тренер вокального шоу «Голос країни» знает толк в пляжных вечеринках

Группа Mozgi презентовала новый музыкальный трек, который с легкостью может стать саундтреком всех летних вечеринок. Зажигательные ритмы, горячий вокал, море жарких танцев и красивых женских тел - все это в новом треке «Влажный Пляжный Движ»! «Здесь не нужны слова - все говорят взгляды и звуки. Наша музыка действует как