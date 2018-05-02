Потап и группа Mozgi показали «Влажный пляжный движ»
- Сьогодні, 13:49
-
Розсилка
Uруппа Mozgi
Звездный тренер вокального шоу «Голос країни» знает толк в пляжных вечеринках
Группа Mozgi презентовала новый музыкальный трек, который с легкостью может стать саундтреком всех летних вечеринок.
Зажигательные ритмы, горячий вокал, море жарких танцев и красивых женских тел - все это в новом треке «Влажный Пляжный Движ»!
«Здесь не нужны слова - все говорят взгляды и звуки. Наша музыка действует как наркота. Это вечеринка Mozgi, и они раздают «жизи» под ритмы трэпа и мумбатона!», - так описывают свою новою песню участники группы.
Читайте также: «Нино» Олега Винника перепели в стиле семи стран мира