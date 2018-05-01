Беременная Лобода рассказала, как в Лос-Анджелесе ее приняли за Бейонсе

Беременная Светлана Лобода улетела в Лос-Анджелес, где живет на роскошной вилле в ожидании своего второго ребенка

Недавно в Instagram звезда рассказала забавную историю, как американский мальчик принял ее за певицу Бейонсе. «Можно мне с тобой сфотографироваться? Ты же Бейонсе? — спросил меня сегодня маленький мальчик. Но, к сожалению, я не она», — написала Светлана на своей странице в Intagram.



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Светлана Лобода

Беременная Светлана Лобода улетела в Лос-Анджелес, где живет на роскошной вилле в ожидании своего второго ребенка

Недавно в Instagram звезда рассказала забавную историю, как американский мальчик принял ее за певицу Бейонсе.

«Можно мне с тобой сфотографироваться? Ты же Бейонсе? — спросил меня сегодня маленький мальчик. Но, к сожалению, я не она», — написала Светлана на своей странице в Intagram.

Напомним, что недавно Лобода рассказала, как ей живется вдалеке от дома и чем она занимается в свободное от работы в студии время.

По словам певицы, в Лос Анджелесе она находится со своей дочерью Евой и мамой. Находясь на последнем месяце беременности артистка записывает новой альбом и посещает концертные шоу поблизости. Так, недавно Светлана вместе с дочерью посетили популярный музыкальный фестиваль Coachella, на котором в этом году выступили Beyoncé, Jamiroquai и The Weeknd.

Лобода призналась, что именно дочь выбрала этот фестиваль из-за любви к Beyonce:

«Мы с Евочкой похожи во многом , она же часть меня. Если сравнивать наши детские фотографии - порой и я не могу нас отличить. Да и характер у Евочки мамин, очень целеустремленная девочка, всегда знает чего хочет, готова идти к цели и Ее не пугают препятствия. Мне кажется эти качества ей точно пригодятся в жизни. Я, конечно, как мама, поддержу любое её начинание, но мне бы хотелось, чтобы моя дочь избежала моей судьбы. Несмотря на все привилегии работа артиста - адский труд . Мы не имеем возможности быть дома, видеть родных и близких . Наша жизнь - это сплошные перелеты, переезды, безумный график».

Также Лобода отметила, что ежедневно занимается вместе с дочкой английским:

«Сейчас с Евочкой наше самое интимное время, когда я могу выдохнуть на несколько десятков дней и провести его с дочерью. В ЛА мы много гуляем, посещаем выставки и учим английский»