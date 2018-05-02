Melovin выпустил клип на песню для «Евровидения-2018»

В ролике появляется несколько опасных трюков с огнем

Украинский певец Melovin, который в этом году будет представлять нашу страну на «Евровидении», выпустил музыкальное видео на композицию Under The Ladder, с которой отправится на этот конкурс, сообщает «Главком». Вместе с артистом в ролике появляется победительница конкурса «Топ-модель мира-2017» Юлия Гершун. В

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Melovin

В ролике появляется несколько опасных трюков с огнем

Украинский певец Melovin, который в этом году будет представлять нашу страну на «Евровидении», выпустил музыкальное видео на композицию Under The Ladder, с которой отправится на этот конкурс, сообщает «Главком».

Вместе с артистом в ролике появляется победительница конкурса «Топ-модель мира-2017» Юлия Гершун. В одном из эпизодов в видео музыкант отважился на исполнение опасного трюка – во время игры на пианино ему подожгли руки. Для этого ему на кожу нанесли специальную защиту.

«В какой-то момент мне даже показалось, что она не сработала, – вспоминает Melovin. – И руки действительно начали гореть. А все потому, что к концу съемок мы уже мало что понимали. Но, благо, кожа в порядке, а кадр получился потрясающим, результатом я очень доволен».

Непростой трюк пришлось исполнить и самой модели, голову которой украшала корона из горящих свечей. Но топ-модель мужественно выдержала съемки опасных сцен и доработала, несмотря на горячий воск на волосах.

«Эта видеоработа – рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху. В клипе у нас и ветер, пытающийся сбить героя с ног, и искусительница, роль которой исполняет очаровательная Юлия, и, конечно же, всепоглощающий огонь, в котором Melovin сгорает и восстает из пепла уже совершенно другим человеком», – рассказывает режиссер клипа Тарас Голубков.

Выступление Melovin на «Евровидении» состоится 10 мая.