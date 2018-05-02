  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Melovin выпустил клип на песню для «Евровидения-2018»

    В ролике появляется несколько опасных трюков с огнем
    Украинский певец Melovin, который в этом году будет представлять нашу страну на «Евровидении», выпустил музыкальное видео на композицию Under The Ladder, с которой отправится на этот конкурс, сообщает «Главком». Вместе с артистом в ролике появляется победительница конкурса «Топ-модель мира-2017» Юлия Гершун. В
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Melovin
    Melovin

    В ролике появляется несколько опасных трюков с огнем

    Украинский певец Melovin, который в этом году будет представлять нашу страну на «Евровидении», выпустил музыкальное видео на композицию Under The Ladder, с которой отправится на этот конкурс, сообщает «Главком».

    Вместе с артистом в ролике появляется победительница конкурса «Топ-модель мира-2017» Юлия Гершун. В одном из эпизодов в видео музыкант отважился на исполнение опасного трюка – во время игры на пианино ему подожгли руки. Для этого ему на кожу нанесли специальную защиту.

    «В какой-то момент мне даже показалось, что она не сработала, – вспоминает Melovin. – И руки действительно начали гореть. А все потому, что к концу съемок мы уже мало что понимали. Но, благо, кожа в порядке, а кадр получился потрясающим, результатом я очень доволен».

    Непростой трюк пришлось исполнить и самой модели, голову которой украшала корона из горящих свечей. Но топ-модель мужественно выдержала съемки опасных сцен и доработала, несмотря на горячий воск на волосах.

    «Эта видеоработа – рассказ о борьбе с самим собой, с соблазнами и трудностями, которые мешают идти к успеху. В клипе у нас и ветер, пытающийся сбить героя с ног, и искусительница, роль которой исполняет очаровательная Юлия, и, конечно же, всепоглощающий огонь, в котором Melovin сгорает и восстает из пепла уже совершенно другим человеком», – рассказывает режиссер клипа Тарас Голубков.

    Выступление Melovin на «Евровидении» состоится 10 мая.

    Читайте также: Джамала призналась, что готова родить еще одного ребенка.
    Читайте також
    конкурс Евровидение 2018 Украинская музыка Топ-модель по-украински артист Melovin
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ