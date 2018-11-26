Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского



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Джон Малкович

Снимки сделаны в соборе Святого Петра

В сети появились первые фотографии со съемок сериала HBO «Новый папа», который станет своеобразным спин-оффом «Молодого Папы» с Джудом Лоу. Об этом сообщает Daily Mail.

Нового понтифика играет Джон Малкович, и судя по снимкам, его речи будут очень эмоциональными. Пока неизвестно, как именно события этого сезона связаны с предыдущим, однако есть слух, что Джуд Лоу появится и в The New Pope.

По данным издания, эти фото были сделаны на знаменитом «Ватиканском балконе» в соборе Святого Петра в Италии.

Напомним, 64-летний Джон Малкович — американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию «Оскар». В числе известных актерских работ Малковича такие фильмы, как «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион» и другие.