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    Шоу-биз

    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского

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    Джон Малкович - Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского
    Джон Малкович

    Снимки сделаны в соборе Святого Петра

    В сети появились первые фотографии со съемок сериала HBO «Новый папа», который станет своеобразным спин-оффом «Молодого Папы» с Джудом Лоу. Об этом сообщает Daily Mail.

    Нового понтифика играет Джон Малкович, и судя по снимкам, его речи будут очень эмоциональными. Пока неизвестно, как именно события этого сезона связаны с предыдущим, однако есть слух, что Джуд Лоу появится и в The New Pope.

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    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского
    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского
    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского
    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского
    Появились первые фото Джона Малковича в роли Папы Римского

    По данным издания, эти фото были сделаны на знаменитом «Ватиканском балконе» в соборе Святого Петра в Италии.

    Напомним, 64-летний Джон Малкович  — американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию «Оскар». В числе известных актерских работ Малковича такие фильмы, как «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион» и другие.

     

     

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