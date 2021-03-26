«Прощался со мной». Мозговая рассказала о последствиях коронавируса для его мужа

Дэвид Аксельрод трудно переболел Covid-19

Украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, что потеря волос у ее мужа, певца Дэвида Аксельрода — далеко не единственное постковидное следствие.

Алена решила больше рассказать о проблемах, с которыми столкнулся Дэвид после ряда негативных комментариев относительно нового лука Аксельрода.

Продюсер отметила, что ее мужу было настолько плохо, что он даже присылал ей видео из больницы, в котором прощался с ней и просил поцеловать их дочь Соломию.

«Нужно было на каждом шагу писать и давать интервью, в которых рассказывать все те ковидные ужасы, о скорой (которую еще нужно было найти, как и места в больнице), которая увезла и маму, и мужа в больницу. О той ужасной ночи, когда Дэвид прислал видео, где он уже прощался со мной и просил поцеловать Солю и всегда помнить как сильно он нас любит. О том, сколько влили и вкололи лекарств пока подобрали те, которые дали нужный эффект, о слезах радости, когда кризис миновал, об отчаянии, когда пришло осознание, что последствия болезни — это бессонница, слабость, лишний вес и потеря волос. О силе характера и ежедневных тренировках, а до нужного результата еще ой, как далеко, о нормализации сна и, наконец, о принятии решения стричь «под ноль», потому что так эффективнее лечить волосы», - рассказала Мозговая.

Не хотіла писати про пережите, але коменти, на кшкалт, «поверніть так як було», «при всій повазі до таланту, але ні»,... Опубліковано Оленою Мозговою Четвер, 25 березня 2021 р.

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