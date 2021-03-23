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    Житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона (фото)

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    Житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона (фото)

    Мужчина признался, что просто не проверил данные о товаре перед покупкой

    Житель Таиланда заказал iPhone 7 в интернет-магазине, однако ему привезли стол, сделанный в виде смартфона. Об этом сообщает китайская газета Oriental Daily.

    Мужчина признал, что просто не прочитал информацию о товаре и приобрел «айфон» из категории мебели для дома, хотя ему и показалось странным, что доставка маленькой коробки стоит так дорого.

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    Житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона (фото)
    Житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона (фото)

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

    Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

    «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

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    Теги: шутки курьез
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