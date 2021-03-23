Житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона (фото)

Мужчина признался, что просто не проверил данные о товаре перед покупкой

Житель Таиланда заказал iPhone 7 в интернет-магазине, однако ему привезли стол, сделанный в виде смартфона. Об этом сообщает китайская газета Oriental Daily.

Мужчина признал, что просто не прочитал информацию о товаре и приобрел «айфон» из категории мебели для дома, хотя ему и показалось странным, что доставка маленькой коробки стоит так дорого.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.