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    Кардашьян всем семейством снялись в бикини и порадовали фанатов (фото)

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    Кардашьян всем семейством снялись в бикини и порадовали фанатов (фото)

    Пользователи восхитились внешним видом звезд в комментариях под публикацией

    Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» снялись в бикини и порадовали поклонников. Снимок появился на странице в Instagram Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года.

    На размещенном в сети кадре сестры Кортни и Ким Кардашьян, а также Кайли Дженнер снялись в бежевых купальных костюмах разных оттенков. Их запечатлели загорающими на солнце на фоне природы с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Их образы дополнили различные серьги, браслеты и колье.

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    Пользователи восхитились внешним видом звезд в комментариях под публикацией. «Три иконы!», «Очень горячий снимок!», «Красотки, обожаю вас!», «Шикарные женщины!», «Настоящие королевы!» — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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