Просто пушка-пышка: украинская рэперша alyona alyona представила новый клип



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С октября прошлого года alyona alyona заняла место на вершине украинского рэпа

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona выпустила новый клип на песню «Пушка» из одноименного дебютного альбома.

Видео снимал в Берлине артист и клипмейкер Delta Arthur, автор таких видео Алены как «Рибки» и «Залишаю свій дім».

«Тату на обличчі - не моя фішка, я просто пушка-пишка» - такой вот девиз от украинской артистки, только что выпустившей дебютный альбом.

В альбом вошли 13 композиций, среди которых главные хиты исполнительницы, в частности, треки «Головы», «Рыбки» и «Залишаю свій дім». Также на пластинке есть и новые песни. Среди них - «Якби я була не я» - хит из пулеметным фаст-флоу, «Мамо» - лирическое посвящение маме. «Падло» - бронебойный фит с Alina Pash, «Пушка» - пример идеальной самоиронии.

Также сообщается, что alyona alyona собирается в тур. С графиком концертов исполнительницы можно ознакомиться на сайте.

О рэперше все узнали в октябре 2018 года. На протяжении двух месяцев бывшая воспитательница детского сада выпустила 4 трека с вирусными клипамы, которые застолбили за alyona alyona место на вершине украинского рэпа.