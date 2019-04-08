Просто «Пушка»: рэперша alyona alyona выпустила дебютный альбом



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Фото: instagram / alyona.alyona.official

Впервые об alyona alyona все узнали в октябре 2018 года

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила свой первый альбом «Пушка».

В альбом вошли 13 композиций, среди которых главные хиты исполнительницы, в частности, треки «Головы», «Рыбки» и «Залишаю свій дім». Также на пластинке есть и новые песни. Среди них - «Якби я була не я» - хит из пулеметным фаст-флоу, «Мамо» - лирическое посвящение маме. «Падло» - бронебойный фит с Alina Pash, «Пушка» - пример идеальной самоиронии.

О рэперше все узнали в октябре 2018 года. На протяжении двух месяцев бывшая воспитательница детского сада выпустила 4 трека с вирусными клипамы, которые застолбили за alyona alyona место на вершине украинского рэпа.

Джерело: СЛУХ