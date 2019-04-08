  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Просто «Пушка»: рэперша alyona alyona выпустила дебютный альбом

    • Розсилка
    Фото: instagram / alyona.alyona.official - Просто «Пушка»: рэперша alyona alyona выпустила дебютный альбом
    Фото: instagram / alyona.alyona.official

    Впервые об alyona alyona все узнали в октябре 2018 года

    Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила свой первый альбом «Пушка».

    В альбом вошли 13 композиций, среди которых главные хиты исполнительницы, в частности, треки «Головы», «Рыбки» и «Залишаю свій дім». Также на пластинке есть и новые песни. Среди них - «Якби я була не я» - хит из пулеметным фаст-флоу, «Мамо» - лирическое посвящение маме. «Падло» - бронебойный фит с Alina Pash, «Пушка» - пример идеальной самоиронии.

    О рэперше все узнали в октябре 2018 года. На протяжении двух месяцев бывшая воспитательница детского сада выпустила 4 трека с вирусными клипамы, которые застолбили за alyona alyona место на вершине украинского рэпа.

     

    Джерело: СЛУХ

    Украинская музыка шоу-бизнес Alyona Alyona новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ