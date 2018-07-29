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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко рассказала об отдыхе в Монако: слишком дорого

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    Регина Тодоренко - Регина Тодоренко рассказала об отдыхе в Монако: слишком дорого
    Регина Тодоренко

    На днях стало известно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко обручились

    В Instagram звезды опубликовали фото с совместного отдыха во Франции с говорящими надписями.

    Также на снимках отчетливо было видно кольцо телеведущей с огромным камнем на безымянном пальце.

    После помолвки звезды звезды переместились в Монако. В Instagram Влад и Регина поделились снимками сделанными в одной локации.


    Если Влад в подписи оказался предельно лаконичен, то Регина рассказала о своих эмоциях. «Была в Монако 7 лет назад. Выступала в составе девчачьего бэнда. Тогда все это казалось невероятным, чересчур красивым и чересчур дорогим. Сейчас … Ничего не поменялось! Все также красиво и также дорого, зато есть к чему стремиться!» — написала она.


    Джерело: graziamagazine.ru

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