Регина Тодоренко рассказала об отдыхе в Монако: слишком дорого
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Розсилка
На днях стало известно, что Влад Топалов и Регина Тодоренко обручились
В Instagram звезды опубликовали фото с совместного отдыха во Франции с говорящими надписями.
Также на снимках отчетливо было видно кольцо телеведущей с огромным камнем на безымянном пальце.
После помолвки звезды звезды переместились в Монако. В Instagram Влад и Регина поделились снимками сделанными в одной локации.
Была в Монако 7 лет назад. Выступала в составе девчачьего бэнда. Тогда все это казалось невероятным , чересчур красивым и чересчур дорогим. Сейчас ... НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ! Все также красиво и также дорого, зато есть к чему стремиться! P.S.: платье из моей творческой мастерской @generationtr !) ЖДЁМ ВАС , девочки ! #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Фото - @vladtopalovofficial
Если Влад в подписи оказался предельно лаконичен, то Регина рассказала о своих эмоциях. «Была в Монако 7 лет назад. Выступала в составе девчачьего бэнда. Тогда все это казалось невероятным, чересчур красивым и чересчур дорогим. Сейчас … Ничего не поменялось! Все также красиво и также дорого, зато есть к чему стремиться!» — написала она.
Джерело: graziamagazine.ru