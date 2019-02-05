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    Жизнь

    В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол

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    <p>Меган Маркл</p> <p></p> - В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол

    Меган Маркл

    На снимках Меган выглядит непривычно беззаботной и счастливой

    До помолвки с принцем Гарри Меган вела обычную звездную жизнь: она снималась в кино, ходила по премьерам и вечеринкам и, оказывается, принимала участие в спортивных мероприятиях с другими знаменитостями.

    В Сети появились фотографии герцогини 2014 года: на них она вместе с Сереной Уильямс, Ниной Агдал, Шей Митчелл, Ниной Добрев, Крисси Тейген  и другими звездами играет в футбол на матче DirecTV Beach Bowl в Нью-Йорке. Это матч знаменитостей, который проходил перед Суперкубком (финальной игрой Национальной футбольной лиги). Команда Маркл тогда, кстати, победила в состязании.

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    В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол
    В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол
    В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол
    В cети появились архивные фото Меган Маркл, на которых она играет в футбол
    Фото: PeopleTalk

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    кино Меган Маркл
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