Хилари Дафф в главной роли: в сети появился первый трейлер хоррора «Призраки Шэрон Тейт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Дата выхода картины в прокат пока неизвестна

Год назад стало известно, что Хилари Дафф снимется в фильме про Шэрон Тейт, бывшую жену режиссера Романа Полански. И вот наконец первый трейлер картины «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate) появился в сети.

В основе фильма — реальная история актрисы и модели Шэрон Тейт, которая в возрасте 26 лет, будучи на последнем месяце беременности, была жестоко убита бандой американского преступника Чарльза Мэнсона в 1969 году. Говорят, что фильм был вдохновлен цитатой Тейт, заявлявшей, что она видела «сны о призраках, которые предвидели ее смерть от рук последователей сатанинского культа».

К слову, сестре Тейт идея снять картину про Шэрон не понравилась — она назвала фильм «бесстыжим, эксплуататорским и пошлым».

Напомним, актерскую карьеру Дафф начала в детском возрасте и быстро стала кумиром подростков благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel «Лиззи Магуайер» (2001—2004) и театральном фильме «Лиззи Магуайер» (2003). После этого Дафф появилась в главных ролях в многочисленных фильмах «Агент Коди Бэнкс» (2003), «Оптом дешевле» (2003), «История Золушки» (2004), «Суперзвезда» (2004) и «Оптом дешевле 2» (2005).