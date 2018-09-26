Рэпер Lil Xan попал в больницу из-за передозировки...чипсами



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Еще один рэпер чуть не доигрался. Но вместо наркотиков Lil Xan наелся острых чипсов

Интернет «плачет» от истории, случившейся с молодым рэпером Lil Xan. «Тру гангста» на днях загремел в больничу. Нет, не из-за стрельбы или наркотики. Рэпер наелся острых чипсов и додумался рассказать об этом в Instagram, добавив, что даже, блевал кровью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIL XANHEARTBREAKSOLDIER (@xanxiety) 24 Сен 2018 в 6:52 PDT

Теперь жертва «передозировки» стала героем фотожаб и мемов. Вот несколько самых крутых:

Lil Xan предупреждает: осторожно с острыми чипсами.

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Джерело: СЛУХ