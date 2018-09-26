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    Шоу-биз

    Рэпер Lil Xan попал в больницу из-за передозировки...чипсами

    • Розсилка
    Рэпер Lil Xan попал в больницу из-за передозировки...чипсами

    Еще один рэпер чуть не доигрался. Но вместо наркотиков Lil Xan наелся острых чипсов

    Интернет «плачет» от истории, случившейся с молодым рэпером Lil Xan. «Тру гангста» на днях загремел в больничу. Нет, не из-за стрельбы или наркотики. Рэпер наелся острых чипсов и додумался рассказать об этом в Instagram, добавив, что даже, блевал кровью.

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    Публикация от LIL XANHEARTBREAKSOLDIER (@xanxiety)

    Теперь жертва «передозировки» стала героем фотожаб и мемов. Вот несколько самых крутых:

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Кто победит— малой Хан или острые ребятки?»
    «Как он помер?» «От передоза гребанными чипсами»

     Lil Xan предупреждает: осторожно с острыми чипсами.

    «Скотч» рассказывал, как Лопес показала безупречную форму своего тела.

    Джерело: СЛУХ

    наркотики еда музыка
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