  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Режиссеры «Игры престолов» рассказали об отношениях Дейенерис и Джона Сноу в 8 сезоне

    • Розсилка
    Режиссеры «Игры престолов» рассказали об отношениях Дейенерис и Джона Сноу в 8 сезоне

    Когда в конце седьмого сезона сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен оказались в одной постели, поклонники шоу были в шоке

    Естественно, теперь им интересно – что же готовят сценаристы для одной из самых ярких парочек на экране. Пока фанаты строят свои теории относительно дальнейшего развития событий, режиссеры Алан Тейлор и Джереми Подесва рассказали некоторые подробности 8 сезона.

    Они сообщили, что сцена, в которой зрители узнают, что Джон Сноу приходится Матери драконов племянником, очень важна для будущего героев. «Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей того, что между ними действительно происходило.

    Мы создатели момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем и к каким последствиям приведут их действия». Самым интересным сейчас остается вопрос, будет ли племянник сражаться с тетей за трон? Или они будут править вместе?

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Игра престолов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ