Режиссеры «Игры престолов» рассказали об отношениях Дейенерис и Джона Сноу в 8 сезоне



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Когда в конце седьмого сезона сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен оказались в одной постели, поклонники шоу были в шоке

Естественно, теперь им интересно – что же готовят сценаристы для одной из самых ярких парочек на экране. Пока фанаты строят свои теории относительно дальнейшего развития событий, режиссеры Алан Тейлор и Джереми Подесва рассказали некоторые подробности 8 сезона.

Они сообщили, что сцена, в которой зрители узнают, что Джон Сноу приходится Матери драконов племянником, очень важна для будущего героев. «Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей того, что между ними действительно происходило.

Мы создатели момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем и к каким последствиям приведут их действия». Самым интересным сейчас остается вопрос, будет ли племянник сражаться с тетей за трон? Или они будут править вместе?

Джерело: popcornnews