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    Шоу-биз

    Софи Тернер: Новый сезон «Игры престолов» будет полон предательств

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    Софи Тернер - Софи Тернер: Новый сезон «Игры престолов» будет полон предательств
    Софи Тернер

    Актриса рассказала о сценарии финального сезона сериала

    Пока большинство звезд «Игры престолов» хранит молчание и старается поменьше общаться с прессой, Софи Тернер достаточно регулярно снимается для глянца – и, как следствие, продолжает отвечать на связанные с «Игрой престолов» вопросы. В новом интервью Софи пообещала «полный предательств» финал сериала.

    Софи поговорила с журналистами издания 1883, в фотосессии для которого позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида, который профессиональным фотографом стать, по слухам, уже не хочет, но в качестве хобби порой по-прежнему сотрудничает с не самыми крупными глянцевыми изданиями.

    По поводу финала «Игры престолов» Софи на этот раз заявила следующее:

    «Этот сезон – кровавей, чем все предыдущие. Он полон предательств, полон войны, полон опасностей. Это все, что я могу сказать, чтобы ничего не выдать».

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