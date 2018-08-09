Софи Тернер: Новый сезон «Игры престолов» будет полон предательств
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Розсилка
Софи Тернер
Актриса рассказала о сценарии финального сезона сериалаПока большинство звезд «Игры престолов» хранит молчание и старается поменьше общаться с прессой, Софи Тернер достаточно регулярно снимается для глянца – и, как следствие, продолжает отвечать на связанные с «Игрой престолов» вопросы. В новом интервью Софи пообещала «полный предательств» финал сериала.
Софи поговорила с журналистами издания 1883, в фотосессии для которого позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида, который профессиональным фотографом стать, по слухам, уже не хочет, но в качестве хобби порой по-прежнему сотрудничает с не самыми крупными глянцевыми изданиями.
По поводу финала «Игры престолов» Софи на этот раз заявила следующее:
«Этот сезон – кровавей, чем все предыдущие. Он полон предательств, полон войны, полон опасностей. Это все, что я могу сказать, чтобы ничего не выдать».