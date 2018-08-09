Софи Тернер: Новый сезон «Игры престолов» будет полон предательств

Актриса рассказала о сценарии финального сезона сериала

Софи поговорила с журналистами издания 1883, в фотосессии для которого позировала Бруклину Бекхэму – сыну Виктории и Дэвида, который профессиональным фотографом стать, по слухам, уже не хочет, но в качестве хобби порой по-прежнему сотрудничает с не самыми крупными глянцевыми изданиями.

По поводу финала «Игры престолов» Софи на этот раз заявила следующее:

«Этот сезон – кровавей, чем все предыдущие. Он полон предательств, полон войны, полон опасностей. Это все, что я могу сказать, чтобы ничего не выдать».