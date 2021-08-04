Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн

Деньги пойдут на выкуп акций у ее нынешних владельцев

Бывшие топ-менеджеры компании Disney Кевин Майер и Том Стэггс вложились в кинопродакшен Hello Sunshine, основанный Риз Уизерспун и её супругом Джимом Тотом. Успех компании принесли в первую очередь сериалы с участием самой Уизерспун: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары», проданные крупным стриминговым сервисам. Кроме того, Hello Sunshine занималась производством блокбастера «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком, который собрал в прокате $370 млн.

Как пишет WSJ, компания экс-руководителей Disney Blackstone заплатит $500 млн, при этом весь бизнес оценивается в $900 млн. Деньги пойдут на выкуп акций у ее нынешних владельцев, среди которых чета Уизерспун-Тот, их партнеры и менеджмент компании. При этом Уизерспун и нынешний руководитель компании Сара Харден сохранят место в совете директоров.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.