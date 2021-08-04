  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн

    Деньги пойдут на выкуп акций у ее нынешних владельцев

    Бывшие топ-менеджеры компании Disney Кевин Майер и Том Стэггс вложились в кинопродакшен Hello Sunshine, основанный Риз Уизерспун и её супругом Джимом Тотом. Успех компании принесли в первую очередь сериалы с участием самой Уизерспун: «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары», проданные крупным стриминговым сервисам. Кроме того, Hello Sunshine занималась производством блокбастера «Исчезнувшая» с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком, который собрал в прокате $370 млн.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн
    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн

    Как пишет WSJ, компания экс-руководителей Disney Blackstone заплатит $500 млн, при этом весь бизнес оценивается в $900 млн. Деньги пойдут на выкуп акций у ее нынешних владельцев, среди которых чета Уизерспун-Тот, их партнеры и менеджмент компании. При этом Уизерспун и нынешний руководитель компании Сара Харден сохранят место в совете директоров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

    Читайте также: Хорошая попытка, но нет. В сети высмеяли жалобы Мендель на политическую травлю
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Риз Уизерспун продает часть своей кинокомпании за $500 млн