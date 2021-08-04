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    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой

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    Певица Билли Айлиш - «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой
    Певица Билли Айлиш

    Артистка призналась, что ей не нравится даже смотреть на собственные фото с выступлений

    Билли Айлиш в очередной раз затронула тему самооценки и восприятия своего тела: в новом интервью The Guardian 19-летняя певица рассказала, что на нее плохо влияют и фильтры в соцсетях, и собственные фотографии с концертов. «Я смотрю на людей в Сети, которые выглядят так, как я не выглядела никогда. И сразу думаю: «Господи, почему они такие?» Я знаю изнанку индустрии, как люди на самом деле делают снимки, что выглядящее реальным может быть фейком. И все равно думаю: «О Боже...» От этого мне очень плохо», — объяснила Билли.

    «Я уверена в себе, довольна своей жизнью... Но мне не нравится мое тело. А кому нравится? Тела нужны нам, чтобы есть, ходить и испражняться. Они нужны нам, чтобы жить. Нелепо, что нас вообще они заботят. Почему? Почему нам не все равно?», - заявила Билли Айлиш.

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    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой
    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой
    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой
    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой

    Айлиш призналась, что ей не нравится даже смотреть на собственные фото с выступлений: из-за фирменного удобного оверсайза она выглядит огромной и бесформенной, поэтому разделяет эти снимки и себя настоящую. «Мои отношения с телом настолько ужасны, что мне приходится диссоциировать», — объяснила певица, недавно поразившая фанатов смелой фотосессией для Vogue.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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    «Не нравится мое тело». Билли Айлиш рассказала о проблемах с самооценкой