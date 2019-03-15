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    Шоу-биз

    Робби Уильямс опасается, что его похитят инопланетяне

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    Робби Уильямс опасается, что его похитят инопланетяне

    Певец рассказал, как однажды видел неопознанный объект в нескольких шагах от себя

    Знаменитый британский пеыец Робби Уильямс признался, что верит в инопланетян и боится быть похищенным представителями чуждой цивилизации. О своих опасениях певец рассказал в документальном фильме о ранчо Скинуокер (Skinwalker Ranch) - той самой местности на территории штата Юта, где наблюдается множество необъяснимых и пугающих явлений, в том числе нашумевшие увечья павшего скота.

    Уильямс приехал на ранчо со съемочной группой режиссера Джереми Корбелла и известного телерепортера Джорджа Кнаппа, рассчитывавших заснять и объяснить странные события. Как сообщил артист, однажды ему довелось увидеть НЛО буквально в нескольких шагах от себя.

    «Несколько раз я видел странные вещи. Я наблюдал то, что не могу объяснить. Один  я видел прямо над собой. Так близко, что мог бы добросить до него теннисный мяч, если бы только он оказался у меня с собой», – говорит Робби.

    Исполнитель подчеркнул: не верить в инопланетян – это роскошь, которую он больше не в состоянии себе позволить, поскольку боится встречи с межзвездными путешественниками, скитающимися по вселенной. При этом он не исключил, что может и ошибаться, но в этом случае он – обычный безумец.

     

    Джерело: teleprogramma.pro

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