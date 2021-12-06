Рудницкая показала своего «генералиссимуса»

Певица рассказала, кто за ней ухаживал, когда «дважды по полгода была парализованной»

Анжелика Рудницкая трогательно поздравила маму с днем рождения на своей странице в Фейсбук: «Мама совершила цветочную «революцию» в своем дворе, объединив неравнодушных людей. Теперь участок между большими домами превратился в цветник, к которому идут фотографироваться со всего микрорайона. Мама собрала соседей и организовала ремонт в подъезде. Сама посадила во дворе моего детства ореховую аллею, которую соседи называют «Аллея Рудницкой». С несколькими соседками кормит мужчину, который попал в передрягу, нигде не работает, в его квартире нет ни света, ни воды, ни тепла. Мама кормит собаку, которая привела восемь щенков и которую выгнали из подвала на зимнюю улицу вместе с малышами. Связала сотни теплых носков для украинских защитников и еще больше для детей, живущих без родителей. С Днем рожденья! Мой генералиссимус!».

Анжелика Рудницкая с мамой

В предыдущем посте Анжелика призналась, что мама о ней заботилась, когда «дважды по полгода была парализована» (напомним, какое-то время назад певица совершенно неожиданно оказалась прикована к постели из-за болезни спины и не могла ходить долгие месяцы). И четыре с половиной года не отходила от прикованного к кровати папы, который к тому же не мог разговаривать. «Это насколько трудное испытание, что даже страшно представить тому, кто никогда не сталкивался с такими проблемами». Сейчас, когда папа не стало, мама делится своими навыками, опытом ухода за лежащими больными.