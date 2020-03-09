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    Шоу-биз

    Самая красивая модель в мире снялась топлес с буррито в руках

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    <p>23-летняя Белла Хадид порадовала поклонников откровенным кадром</p> <div></div> - Самая красивая модель в мире снялась топлес с буррито в руках

    23-летняя Белла Хадид порадовала поклонников откровенным кадром

    instagram.com/bellahadid

    Самая красивая женщина в мире показала, как проводит время после модного марафона.

    После Недель моды в Милане, Париже и Лондоне супермодель Белла Хадид решила устроить себе отдых. Звезда побаловала себя калорийной едой. Сестра Джиджи Хадид поделилась селфи, на котором она запечатлена топлес. Звезда позировала сидя прямо на полу в одних брюках и кроссовках.

    Белла держала в руках аппетитное мексиканское блюдо. «Просто девушка и ее буррито», - кокетливо прокомментировала Хадид в Instagram stories.

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    Самая красивая модель в мире снялась топлес с буррито в руках
    Самая красивая модель в мире снялась топлес с буррито в руках

    Званием самой красивой женщины в мире Белла Хадид обязана экспертам. Им удалось вычислить, что у модели «золотые пропорции».

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    модель Белла Хадид селфи Джиджи Хадид отдых
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