Эмили Ратаковски продемонстрировала сексуальные изгибы своего тела

На днях она презентовала новую модель белья

Знаменитая американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенными фотографиями.

На днях на странице в Instagram знаменитость опубликовала серию кадров, на которых предстала в кружевном белье Inamorata.

На фото Ратаковски изображена в пикантном наряде изумрудного цвета, который очень подходит ей. Она вместе с еще одной девушкой показывает свои привлекательные формы. Поскольку Эмили также участвует в съемках, ее бренд приобретает еще большую огласку среди женской аудитории.

Модель распустила волосы, а на лице виден легкий макияж. Все внимание переносится на рекламную продукцию Inamorata и сексуальные фигуры девушек, что есть на фото.