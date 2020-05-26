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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша ходит дома в штанах за $15 тысяч (фото)

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    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша ходит дома в штанах за $15 тысяч (фото)
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер
    Фото: @kyliejenner

    Богачка показала, как выглядит в домашнем белье

    Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер поделилась откровенной фотографией в нижнем белье. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном кадре знаменитость позирует в черном бюстгальтере бренда ALYX 9SM за 259 долларов  и оранжевых брюках марки Chrome Hearts с принтом в виде крестов. Стоимость изделия на сайте марки составляет 15 тысяч долларов. Из аксессуаров на Дженнер — серьги с бриллиантами Harry Kotlar за 50,5 тысячи долларов.

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    instagram.com/kyliejenner/

    Подписчики миллиардерши восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей девять миллионов лайков. «Королева», «Выглядишь отлично», «Я в восторге», «Такая горячая мамочка», «Кайли, штаны за 15 тысяч — это супер», — высказывались поклонники.

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