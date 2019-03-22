Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер украсила ногти обрезками долларов (фото)



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Кайли Дженнер

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21-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) нервно реагирует на слова недоброжелателей о том, что стала самой молодой миллиардершей лишь из-за родни. В ответ завистникам она использовала для украшения ногтей обрезки сотенных купюр.

Девушка выложила в Instagram фотографию со свежим маникюром. Ногти среднего и указательного пальцев обеих рук украшают покрытые гелем кусочки стодолларовой банкноты.

«До тех пор, пока мои пальцы не станут голубыми», - подписала снимок Дженнер. Это строка из песни Smokepurpp «Fingers Blue», которая полностью звучит так: «Я буду считать сотенные, пока мои пальцы не станут голубыми».

Для издания The Interview звезда прокомментировала слова о том, что заработала деньги лишь на известности шоу «Семейство Кардашьян». Многие считают, что в таком случае Кайли нельзя назвать миллиардершей, которая добилась всего сама. Но она против такого мнения.

Девушка признает, что популярность семьи дала ей точку опоры, но подчеркивает, что уже шесть лет полностью финансово независима. «Я не получала деньги от своих родителей после 15 лет. Я использовала 100% собственные деньги, чтобы основать компанию, ни один цент на моем банковском счету не унаследован… И я очень горжусь этим», - заявила она.

Джерело: Cosmopolitan