Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)

Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась в бикини из золота. Об этом сообщает Page Six.

Согласно материалу, 23-летняя знаменитость объявила о выходе новой коллекции косметики Kylie Cosmetic, приуроченной к ее дню рождения 10 августа. В рекламной кампании девушка снялась в раздельном купальном костюме из 24-каратного золота, состоящем из топа, плавок и юбки длины мини. Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер (Natalia Fedner), его стоимость составила 5071 доллар.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.