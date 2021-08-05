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    Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)

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    Инстадива&nbsp;Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер

    Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер снялась в бикини из золота. Об этом сообщает Page Six.

    Согласно материалу, 23-летняя знаменитость объявила о выходе новой коллекции косметики Kylie Cosmetic, приуроченной к ее дню рождения 10 августа. В рекламной кампании девушка снялась в раздельном купальном костюме из 24-каратного золота, состоящем из топа, плавок и юбки длины мини. Комплект был создан дизайнером Натальей Феднер (Natalia Fedner), его стоимость составила 5071 доллар.

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    Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)
    Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Самая молодая миллиардерша похвасталась фигурой в бикини из золота (фото)