  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша едва уместила грудь в крошечное бикини (фото)

    • Розсилка
    Миллиардерша Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша едва уместила грудь в крошечное бикини (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер
    Фото: @kyliejenner

    Внешний вид Дженнер озадачил ее поклонников

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась фотографией в купальнике. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети снимке 23-летняя знаменитость позирует на террасе своего дома в бикини французского люксового бренда Dior с цветочным принтом и золотистых аксессуарах: часах, браслете, подвеске, кольцах и серьгах. Публикация набрала почти 10 миллионов лайков.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Самая сексуальная миллиардерша едва уместила грудь в крошечное бикини (фото)
    Самая сексуальная миллиардерша едва уместила грудь в крошечное бикини (фото)

    Внешний вид Дженнер озадачил ее поклонников. «Почему ее голова такая маленькая?», «Девочка, этот купальник тебе не подходит», «Мне одной кажется, что тут она выглядит совсем иначе?», «Выглядишь отлично, но я бы предпочел, чтобы ты была более естественной. Без имплантов и инъекций», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    Кардашьян Алина Гросу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies