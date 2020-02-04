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    Шоу-биз

    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме

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    <p>Певица объяснила, что не хочет никаких напоминаний о бывшем возлюбленном после семи лет &laquo;токсичных&raquo; отношений</p> <div></div> - Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме

    Певица объяснила, что не хочет никаких напоминаний о бывшем возлюбленном после семи лет «токсичных» отношений

    На свалку были вынесены даже парные велосипеды, на которых когда-то любили кататься экс-возлюбленные

    Селена Гомес сообщила, что наконец-то поставила точку в их отношениях с Джастином Бибером. Несмотря на то что певец давно женат на Хейли Болдуин, Селена никак не могла покончить с прошлым, пишет портал OA. Звезды познакомились, будучи совсем юными, в 2010 году. Тогда Джастину было 16 лет, а Селене - 17. О своих отношениях пара официально объявила через год на церемонии «Оскар». Затем Гомес и Бибер то расходились, то вновь продолжали отношения. Однако их связь окончательно разорвалась в 2018 году, после того, как певец женился на американской модели Хейли Болдуин.

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    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
    Селена Гомес решительно избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме

    Сейчас Селена Гомес и Джанстин Бибер не общаются и пытаются забыть прошлое. Именно поэтому девушка решила, что пора выбросить бывшего парня не только из головы, но и все его вещи из своего дома. На свалку были вынесены даже парные велосипеды, на которых когда-то любили кататься экс-возлюбленные.

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