Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)



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44-летняя Мила Йовович наслаждается первыми днями в статусе многодетной мамы Фото: instagram.com/millajovovich/

Звезда фильма «Выкрутасы» поделилась трогательными снимками с младшей дочерью

Голливудская актриса Мила Йовович 2 февраля родила третьего ребенка. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, она не стала скрывать малышку. Мила показала нежные фото с девочкой, сделанные прямо в роддоме. Вместе с ней позировали ее 54-летний муж Пол Андерсон и старшие дочери - 12-летняя Эва Габо и четырехлетняя Дашиэл.

«02.02.2020 в 8.56 родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин - это валлийское имя, оно произносится «О-шин». Теперь понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться», - отметила Мила.

Кинозвезда заявила, что она в восторге от внешности ребенка. «Она такая красивая! У нее волосы светлее, чем у других наших дочерей, и она очень сильная. Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она чудесная, и мы просто одержимы ею!» — призналась Йовович.