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    Шоу-биз

    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)

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    <p>44-летняя Мила Йовович наслаждается первыми днями в статусе многодетной мамы</p> <div></div> - Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)

    44-летняя Мила Йовович наслаждается первыми днями в статусе многодетной мамы

    Фото: instagram.com/millajovovich/

    Звезда фильма «Выкрутасы» поделилась трогательными снимками с младшей дочерью

    Голливудская актриса Мила Йовович 2 февраля родила третьего ребенка. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, она не стала скрывать малышку. Мила показала нежные фото с девочкой, сделанные прямо в роддоме. Вместе с ней позировали ее 54-летний муж Пол Андерсон и старшие дочери - 12-летняя Эва Габо и четырехлетняя Дашиэл.

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    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Мила Йовович показала, как кормит грудью новорожденную малышку (фото)
    Фото: instagram.com/millajovovich/

    «02.02.2020 в 8.56 родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин - это валлийское имя, оно произносится «О-шин». Теперь понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться», - отметила Мила.

    Кинозвезда заявила, что она в восторге от внешности ребенка. «Она такая красивая! У нее волосы светлее, чем у других наших дочерей, и она очень сильная. Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она чудесная, и мы просто одержимы ею!» — призналась Йовович.

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