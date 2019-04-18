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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве

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    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве

    Звезда отметила, что теперь получает очень много внимания

    43-летняя Шарлиз Терон в начале апреля удивила поклонников смелым заявлением. Актриса посоветовала противоположному полу быть смелее и подходить к ней, ведь она «совершенно свободна».

    Недавно Шарлиз стала гостьей утреннего шоу на KTLA-TV. Ведущий Сэм Рубин уточнил у звезды, актуальны ли ее слова до сих пор.

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    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве
    Шарлиз Терон рассказала о бурной реакции мужчин на ее признание об одиночестве

     «Горит ли еще фонарь твоего такси?» - обратился он к актрисе. В ответ Терон рассмеялась и сообщила, что готова ехать, а фонарь все еще горит. Однако Шарлиз пожаловалась, что мужчины восприняли ее буквально - реакция оказалась слишком бурной.

    Звезда отметила, что теперь получает очень много внимания. При этом она заявила, что несет полную ответственность за свое высказывание.

    На вопрос ведущего, были ли положительные моменты после ее признания, Шарлиз ответила интригующе. «Да, были. И это хорошая часть», - сказала актриса.

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