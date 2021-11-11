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    Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)

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    Андрей Шевченко и его сын Кристиан - Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)
    Андрей Шевченко и его сын Кристиан
    instagram.com/andriyshevchenko/

    Спортсмен показал фото подросшего сына

    Легенда мирового футбола и новый главный тренер итальянской команды Серии А «Дженоа» Андрей Шевченко трогательно поздравил своего сына Кристиана с 15-летием.

    45-летний специалист опубликовал в Instagram совместное фото с именинником, к которому обратился в трогательном сообщении.

    «С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя», — написал Шевченко.

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    Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)
    Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)
    instagram.com/andriyshevchenko/

    Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

    «Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес семья
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    Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)