Шевченко пожелал сыну на 15-летие «тянуться к звездам» (фото)

Андрей Шевченко и его сын Кристиан

Спортсмен показал фото подросшего сына

Легенда мирового футбола и новый главный тренер итальянской команды Серии А «Дженоа» Андрей Шевченко трогательно поздравил своего сына Кристиана с 15-летием.

45-летний специалист опубликовал в Instagram совместное фото с именинником, к которому обратился в трогательном сообщении.

«С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя», — написал Шевченко.

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.