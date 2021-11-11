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    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)

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    Дженнифер Лопес - Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Звезда следит за диетой и графиком тренировок для сохранения стройности

    Личный тренер голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес раскрыл секрет ее стройной фигуры. Интервью с ним публикует модный журнал Vogue.

    Американец Дэвид Кирш рассказал журналистам, что поп-исполнительница строго придерживается графика тренировок, а также тщательно следит за диетой и качеством сна. «Недостаточно просто заниматься спортом – вы должны изменить к лучшему каждый аспект вашей жизни», – заявил мужчина.

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    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)
    instagram.com/jlo/

    По словам эксперта, во время работы с Лопес они совмещают разные виды физической активности, в частности, плиометрические и силовые тренировки, бокс, пилатес, занятия в тренажерном зале и кардио. Вдобавок Кирш подчеркнул, что актриса целеустремленная, трудолюбивая и энергичная, поэтому ей удается сохранять рельеф мышц, несмотря на возраст.

    «На тренировках Дженнифер часто выполняет гусиный шаг, при выполнении которого задействованы мышцы внутренней поверхности бедер и ягодиц. Почти каждое занятие не обходится без становой тяги и элементов бокса», – заключил специалист.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Раскрыт феномен стройного тела 52-летней Дженнифер Лопес (фото)