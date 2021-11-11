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    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу

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    Певица Александра Зарицкая - «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    Певица Александра Зарицкая
    instagram.com/kazka.band/

    Исполнительница добавила, что в ней жила большая мечта детства

    Артистка прокомментировала свое участие в шоу.

    Солистка группы «Казка» и бывшая участница «Танцев со звездами» Александра Зарицкая в своем Инстаграме трогательно прокомментировала свое участие в проекте.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

    Исполнительница добавила, что в ней жила большая мечта детства – танцевать и не стесняться себя, показать на своем примере, что любая мечта, даже трудная для осуществления – реальна. Теперь, кроме музыки, у звезды есть еще один смысл жизни — танцы.

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    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу
    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу

    «И я покажу еще больше результаты, теперь я точно знаю, что нереального — не существует. И если я смогла своим примером вдохновить хотя бы одну такую же девочку или парня начать исполнять свою мечту, то это все было не зря. И самым большим подарком, который принес мне проект – стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем – Юра», – добавила она.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Бывшая участница призналась в любви хореографу