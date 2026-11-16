Шоу «Танцюють всі» повертається після 10 років паузи: дата прем'єри

Новий сезон популярного танцювального проєкту стартує 18 грудня. Організатори оголосили склад ведучих, суддів та розмір головного призу

Легендарне українське танцювальне шоу «Танцюють всі» повертається після понад десятирічної перерви. Прем'єра нового сезону відбудеться 18 грудня 2026 року на платформі SWEET.TV, повідомляє «Главком».

На глядачів чекають нові учасники, масштабні танцювальні постановки та історії людей, які прагнуть продемонструвати свій талант на великій сцені.

Керівник телевізійних проєктів Володимир Завадюк наголосив, що повернення шоу має особливе значення для української культури.

«Танцюють всі» – це ціла епоха в історії українського телебачення та танцювальної культури. Проєкт відкрив Україні неймовірну кількість талановитих танцівників, подарував справжніх танцювальних зірок і допоміг популяризувати танець серед молоді», – зазначив Завадюк.

За його словами, новий сезон має стати можливістю для талановитих виконавців заявити про себе та розвивати українську танцювальну культуру.

Хто стане ведучими та суддями нового сезону

Ведучими оновленого шоу стануть блогерка Даша Квіткова й Роман Міщеряков – ведучий і автор YouTube-каналу «Точка збору».

Оцінюватимуть виступи учасників четверо суддів: співачка Надя Дорофєєва, танцівник Максим Оробець, хореограф і режисер Руслан Махов та хореографиня-постановниця Марина Кущова.

Махов раніше працював над шоу Макса Барських, Jerry Heil, MONATIK, DOROFEEVA та інших артистів. Кущова відома співпрацею з міжнародними виконавцями.

Який приз отримає переможець

У новому сезоні учасники проходитимуть масштабні кастинги та інтенсивний тренувальний табір boot camp. Після відбору найкращі танцівники змагатимуться у прямих ефірах.

Головний приз становитиме 500 тис. грн.

Нагадаємо, раніше SWEET.TV повідомив про початок зйомок нового сезону «Танцюють всі» у Києві. Тоді організатори оголосили імена ведучих та підтвердили повернення популярного формату після тривалої перерви.

Також стало відомо, що до нового сезону долучився Superhumans Center. Організатори планують приділити особливу увагу інклюзивності та участі танцівників із різним життєвим досвідом.