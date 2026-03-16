Франциско Гомес з «Танцюють всі» одружується з чоловіком (фото)

Відомий британський хореограф та колишній суддя популярного українського шоу «Танцюють всі» Франциско Гомес оголосив про важливі зміни в особистому житті. Танцівник офіційно заручився зі своїм бойфрендом, влаштувавши неймовірно романтичну пропозицію. Радісною новиною Франциско Гомес поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши серію зворушливих світлин із моменту заручин, інформує «Главком».

Як відбувалося освідчення

Романтична подія відбулася в мальовничій альтанці, прикрашеній квітами та свічками. Хореограф зізнався, що без вагань сказав "так" і назвав це рішення найпростішим у своєму житті.

Що відомо про пару

Пара нині мешкає за кордоном. Гомес будує танцювальну кар'єру у США та Британії, знімаючись у різних телевізійних проєктах. Ще з 2014 року Франциско не приховує своєї орієнтації і відкрито заявляє, що мріє про шлюб та сім'ю.

Гомес тривалий час тримав своє особисте життя в таємниці, відомо, що його партнером є іноземний артист. Пара часто подорожує разом, проте раніше хореограф рідко ділився спільними романтичними кадрами.

Видно, що майбутнє подружжя довго чекало на цей момент: емоції зашкалюють в обох.

«Главком» писав, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром одружиться зі своєю нареченою Світланою Павелецькою. Дипломат назвав дату розпису та розповів, чи планує з коханою святкувати цей день. За словами Дмитра Кулеби, шлюб нічого не змінить в його стосунках з Павелецькою. Однак він згодився на розпис заради майбутньої дружини.

Пара вже обрала дату розпису в «Дії», 26 травня Кулеба та Павелецька одружаться. Святкувань молодята не планують, навіть відзначати цей день, як річницю вони не будуть.