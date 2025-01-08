На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»

Танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення

На війні загинув один з найпопулярніших учасників та переможець шостого сезону шоу «Танцюють всі» Володимир Раков. Йому було 30 років. Про це в Instagram повідомила колега артиста, хореографиня Олена Головань.

На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.

«Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі», – написала Головань.

Смерть артиста також підтвердила Тала Пристаєцька, керівниця проєкту на телеканалі СТБ.

«Вова… ну як?!!! Ти мав збирати овації своєму однозначному таланту. Неймовірній пластиці. Тобі мало бути оглушливо від оплесків, а не від… Вова Раков, пишаюся, що знала. Берегтиму памʼять. Честь полеглому воїну. Честь чудовій людині», – написала Пристаєцька у соцмережі.

Зворушливу публікацію зробила колишня телеведуча, інфлюєнсерка Ольга Фреймут. Вона зізналася, що любила Володимира та захоплювалася його талантом.

«Ти танцював – а я вражалася твоїм танцям. Таких ніколи не було на цій землі, іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на "Танцях з зірками", якби не один йо..п з 1+1... Вова, ти – естет. Ангел. Легенда. Герой. Ти віддав життя за волю України. Дякую», – написала Фреймут.

Ольга Фреймут зізналася, що захоплювалася талантом Ракова скриншот допису Олі Фреймут

Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Володимир Раков проходив службу в лавах 2-го стрілецького батальйона 24-ої ОМБр імені короля Данила.

У 2013 році Володимир Раков став учасником шоу «Танцюють всі» на телеканалі CТБ фото з відкритих джерел

Володимир Рахов народився 24 литопада 1995 року в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.

У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.

Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.

У 2013 році Володимир Рахов став учасником шоу «Танцюють всі» на телеканалі СТБ і, зрештою, переміг у ньому. У наступних, сьомому і восьмому сезонах, він продовжив співпрацю з шоу«Танцюють всі» як танцівник і хореограф. Також він працював асистентом хореографа в шоу «Танці з зірками».

Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря Kozar Dance Theatre.

Хореографа також запрошували для зйомок у рекламі світових брендів та у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є реклама Lexus, Apple, Nike та танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту «Время и Стекло» та інших.