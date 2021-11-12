Сколько Генри Кавилл заработал на съемках второго сезона «Ведьмака»
Раскрыт заработок актера
Гонорар британского актера Генри Кавилла за участие во втором сезоне сериала «Ведьмак» составил один миллион долларов за серию. Информацию о заработке артиста раскрыло издание The Hollywood Reporter.
Таким образом, суммарно за съемки в продолжении фэнтезийного шоу Кавилл получит восемь миллионов долларов. Известно, что его гонорар значительно увеличился по сравнению с периодом работы над первым сезоном. Тогда за один эпизод исполнитель главной роли в «Ведьмаке» получал не более 400 тысяч долларов.
Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет сериала основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Адаптация произведений автора считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix. В проекте также снялись актеры Фрейя Аллен, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Грэм Мактавиш и другие.
Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.
«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.