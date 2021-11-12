Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)

Блогерша показала подписчикам подмышки после десятилетнего отказа от бритья

Блорегша решила отрастить волосы на подмышках и через 10 лет показала подписчикам результат. На вирусный TikTok-ролик обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети Тэйлор Тильт (Taylor Tilt) разместила видео, на кадрах которого она позирует перед камерой с поднятой рукой. Другой рукой женщина подносит бритвенный станок к подмышке и через несколько секунд отбрасывает его в сторону. «Разве я могу сдаться после десятилетнего отказа от бритья?» – подписала она публикацию, которая собрала 2,8 миллиона просмотров.

@taylortillt Am I gonna give up 10 years worth of not shaving? different kind of simp - spam acc

Как рассказала Тильт изданию, комментаторы нередко высказывают оскорбления в адрес ее внешнего вида, например, обзывая грязным животным. «Некоторые люди ведут себя так, будто не все мы родились с одинаковой растительностью. Почему я не сбриваю волосы? С ними я чувствую себя намного женственнее», – прокомментировала героиня материала.

В настоящее время блогерша регулярно делится аналогичными бодипозитивными роликами, призывая других юзеров толерантно относиться к природным данным тела. На ее страницу в соцсети подписаны более 37 тысяч человек.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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