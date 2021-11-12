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    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)

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    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)

    Блогерша показала подписчикам подмышки после десятилетнего отказа от бритья

    Блорегша решила отрастить волосы на подмышках и через 10 лет показала подписчикам результат. На вирусный TikTok-ролик обратили внимание в The Sun.

    Пользовательница соцсети Тэйлор Тильт (Taylor Tilt) разместила видео, на кадрах которого она позирует перед камерой с поднятой рукой. Другой рукой женщина подносит бритвенный станок к подмышке и через несколько секунд отбрасывает его в сторону. «Разве я могу сдаться после десятилетнего отказа от бритья?» – подписала она публикацию, которая собрала 2,8 миллиона просмотров.

    @taylortillt

    Am I gonna give up 10 years worth of not shaving?

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    Как рассказала Тильт изданию, комментаторы нередко высказывают оскорбления в адрес ее внешнего вида, например, обзывая грязным животным. «Некоторые люди ведут себя так, будто не все мы родились с одинаковой растительностью. Почему я не сбриваю волосы? С ними я чувствую себя намного женственнее», – прокомментировала героиня материала.

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    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)
    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)

    В настоящее время блогерша регулярно делится аналогичными бодипозитивными роликами, призывая других юзеров толерантно относиться к природным данным тела. На ее страницу в соцсети подписаны более 37 тысяч человек.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Блогерша, не брившая подмышки 10 лет, показала результат (видео)