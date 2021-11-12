Назван самый влиятельный человек в британской королевской семье. Это не Елизавета II

По мнению эксперта, влияние Кейт Миддлтон на королевскую семью просто огромно

Более десяти лет назад Кейт Миддлтон примкнула к британской королевской семье. В апреле 2011-го она вышла замуж за принца Уильяма и за это время смогла расположить к себе миллионы сердец по всем миру. На нее равняются, ей подражают, ее просто боготворят.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи – огромно.

«Об этом часто забывают, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье. Это все потому что она жена будущего короля и мать будущего короля», – цитирует Томини Express.

Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15.

На днях Кейт Миддлтон побывала в благотворительном фонде, который работает с зависимыми. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд красного цвета – юбка плиссе в пол и водолазка ей в тон.

Она дополнила свой огненный образ туфлями телесного цвета Ralph Lauren за 675 долларов и крошечной сумочкой DeMellier Nano Montreal за 395 долларов в том же кремовом оттенке. Но внимание фанатов привлекли ее серьги.