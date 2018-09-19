Слава Каминская призналась, что видится с мужем только в кровати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слава Каминская

Популярная певица, которой пришлось покинуть проект «Танцы со звездами» из-за травмы, удивила радикальными переменами во внешности на шоу «Кто против блондинок?» и рассказала о реакции мужа на изменение цвета волос

Обладательница огненной шевелюры стала ТОП-блондинкой в игре против шоумена Владимира Остапчука. И вышла на сцену с соответствующим цветом волос. Кроме того, отдельного внимания заслуживал и look Cлавы Каминской напоминающий современную, сексуальную и дерзкую версию образа знаменитой статуи свободы.

«А как твой муж отреагировал на то, что ты тоже стала блондинкой?!» – поинтересовалась у «новой» Славы ведущая проекта Леся Никитюк.

«Ты знаешь, у нас с Эдгаром так много работы, что мы встречаемся только по ночам, – тут же ответила ей певица. – В квартире. В кровати!»

Позже, за кулисами, Слава Каминская все же призналась, что изменение цвета ее волос – результат работы гримеров шоу. И причина тому – ее твердая позиция в этом вопросе.

«Это всего лишь парик, я по-прежнему принципиально не крашусь, как и раньше, – рассказала артистка. – О таком моем решении знают все мои близкие друзья. Но должна отметить, что все стереотипы о блондинках считаю глупостями. Есть среди них такие, которые умнее всех брюнеток и рыжих вместе взятых, просто о первых всегда говорят больше».